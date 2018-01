Cote d'Ivoire: Roger Fulgence Kassy - L'animateur aurait eu 62 ans s'il était encore en vie

20 janvier 1989-20 janvier 2018, cela fait 29 ans que l'enfant de Toumodi précisément de Kokoumbo a quitté le monde des vivants.

Né le 16 novembre 1956 et décédé dans la nuit du 19 au 20 janvier 1989, Roger Fulgence Kassy serait âgé de 63 ans cette année 2018, s'il était encore en vie. Mais hélas, l'ex-animateur vedette et producteur à la Radiotélévision ivoirienne s'est éteint dans la fleur de l'âge à 34 ans suite à une longue maladie au moment où les ivoiriens avaient encore besoin de lui.

Laissant fans, admirateurs, artistes et la jeunesse dans un éclair de vibration d'émotion et de sensation, Edmond Roger Fulgence Kassy a déposé le micro à jamais. « Tant qu'il y aura des hommes et des femmes sensibles à la chose musicale et capables d'apprécier un bon chanteur et une belle orchestration musicale, Podium vivra » C'est cette phrase prophétique que Roger Fulgence Kassy a lâché au cours de sa dernière présentation de l'émission Podium, une année avant sa mort. Mais, tant qu'il aura également des hommes et des femmes sensibles à la disparition de ceux qui ont marqué leur génération, Fulgence vivra.

20 janvier 1989-20 janvier 2018, cela fait 29 ans que l'enfant de Toumodi précisément de Kokoumbo a quitté le monde des vivants. A travers cette vidéo de la télévision ivoirienne prise le net, fratmat.info rend un hommage à l'artiste qui a marqué sa génération.