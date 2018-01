Sénégal: « Au cœur des archives du SoleiL » - Quand Senghor dénonçait « le mépris culturel » de l'Occident...

Le 13 janvier 1978, le président Senghor, en est à la quatrième journée d'une tournée dans la région de Thiès. La veille, en compagnie de la Première dame, Mme Colette Senghor, en présence des barons du régime, responsables du Ps dans la région, les ministres Jean Collin et Adrien Senghor, il s'est adressé aux paysans à Niakhène, arrondissement du département de Tivaouane.

Là, rapporte Mass Diack (l'un des envoyés spéciaux du « Soleil »), au cœur du pays wolof, le président de la République rappelle aux paysans les longues décennies de lutte pour « l'indépendance politique », mais estime que cette dernière ne saurait être « une fin en soi ». Pour le président Senghor, il importe de la consolider par « une indépendance économique que nous ne pouvons obtenir sans l'unité, sans la persévérance dans l'effort et le travail ». Dans ses réponses aux différentes allocutions, le futur académicien insiste sur « les changements intervenus dans la vie du paysan sénégalais depuis l'indépendance ».

Entre autres, la loi sur le Domaine national, « qui a rendu la terre aux paysans » et la réforme administrative « qui leur a donné le pouvoir ». Celui qui garde encore jalousement un secret (sa décision de quitter le pouvoir dans 02 ans) s'écrie : « Le véritable pouvoir vous appartient maintenant. Que l'on ne vous y trompe pas... » En ce début d'année, le Ps -qui vient tout juste de changer de nom, exit l'Ups (Union progressiste sénégalaise)- sort d'un important congrès et les Législatives ont lieu dans un mois (le futur président Wade obtiendra le premier groupe parlementaire de l'opposition à cette occasion). Senghor sait qu'il doit parler de « politique ».

A Mékhé, il aborde le thème de la démocratie. Extraits de son discours : « La véritable démocratie doit se faire d'abord à l'intérieur du parti ». Selon Senghor, « elle ne consiste pas, quand on a été démocratiquement battu, à quitter son parti pour un autre. Il s'agit là d'une des maladies infantiles de l'indépendance ». Toujours lors de cette étape de Mékhé, Abdallah Faye souligne dans un article que le poète-président prévient les paysans du danger d'écouter certains « démagogues », en citant son vieux rival, le président guinéen Sékou Touré, « qui promettait à ses compatriotes des lits en or » ; et son opposant, Abdoulaye Wade dont le parti, le Pds, vient d'avoir 4 ans, et « qui a déjà élu son Parlement et choisi ses ministres ». Dernière station de cette journée : la visite de l'usine de piles « Tropic » de l'homme d'affaires Ousmane Seydi et la Siscoma, spécialisée dans le matériel agricole.

Mais aussi...

Deux jours auparavant, Senghor était l'invité de « France-Inter » à propos du film « Racines » d'après le livre d'Alex Haley. Le quotidien souligne la position du président Senghor sur la question de l'esclavage, « le plus grand génocide de l'Histoire ». Dans cette « chasse à l'homme », pour un esclave, il y avait 10 morts. Donc, à ses yeux, « il y a eu 200 millions de morts » puisqu'on décompte jusqu'à 20 millions de déportés d'Afrique vers l'Amérique. « Malgré l'école de Paris qui a réhabilité, à travers l'art nègre, les valeurs nègres, il y a encore un mépris culturel dans les pays développés ». Il conclut en appelant à l'instauration d'un « nouvel ordre culturel mondial ».