Congo-Brazzaville: Sénat - Pierre Ngolo appelle les sénateurs à faire preuve de patriotisme

Les membres de la chambre haute du parlement sont invités, dans l'exercice de leur mandat, à intérioriser la nécessité de la discipline, de la rigueur et du patriotisme pour s'engager avec détermination sur la voie de la rupture.

Le président du Sénat s'adressait à ses collègues lors de la clôture, le 19 janvier à Brazzaville, de la session extraordinaire consacrée à l'examen et l'adoption du budget.« Chez tous, il convient que résonne en permanence l'écho du rappel au devoir fait par le chef de l'Etat devant le parlement réuni en congrès, le 30 décembre 2017 », a-t-indiqué.

Pour Pierre Ngolo, les sénateurs devraient tourner la page aux comportements déviants du passé. « Le moment est donc venu pour qu'au-delà des déclarations, les Congolais donnent un sens vrai à la rupture par un effort soutenu de renouement effectif des habitudes et pratiques qui gênent et freinent l'envol du pays vers le développement. Ici, les sénateurs doivent être d'une implication situant au niveau du rêve constitutionnel », a-t-il martelé.

Le président de la chambre haute a, en outre, exhorté les sénateurs à promouvoir la bonne gouvernance et les messagers de la paix aussi bien au Pool que sur l'ensemble du pays, afin que les attentions et les énergies des Congolais soient consacrées à la lutte contre la crise économique et financière que connaît le pays.

« Prêchons tous et activons nous tous pour le retour de la paix au Pool, en soutenant le processus en cours. Prêchons tous la consolidation de la paix et faisons tout pour que tout se règle dans la République sans troubler la quiétude des citoyens et sans porter atteinte à la paix et à la sécurité », a-t-il conclu.