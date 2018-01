Cote d'Ivoire: ART contemporain/Galerie PIAZA - Les œuvres d'Armand Boua et Gonçalo Mabunda en lumière à Paris

Une réunion de travail a eu lieu le vendredi 19 janvier, au ministère de l'Intérieur et de la… Plus »

Dans le rendu de « l'histoire récente et la mémoire collective d'une nation, le Mozambique », Gonçalo à travers ses sculptures semble donner une nouvelle vie à ses pièces. Dans sa manière de dénoncer la guerre et la violence politique dans son pays, il convoque des instruments de la mort. A savoir, armes usagées (lance-roquettes, kalachnikovs, douilles, grenades) qui dans une harmonie de construction des fauteuils ou des masques.

Optant pour prétexte de création la condition humaine et engagé dans la lutte contre l'inhumanité l'Ivoirien dépeint à travers ses œuvres son quotidien. Les objets de récupération bien intégrés dans la composition de ses pièces, leur donnent une texture particulière qui témoigne de la maturité de l'artiste. Tellement, il sait concilier dans la structuration de ces tableaux, la violence des gestes et sa technique pour servir des personnages dans des scènes agréables à voir.

Depuis le 18 janvier et ce jusqu'au 26 janvier, le public pourra apprécier la réflexion que proposent ces deux africains. Un véritable regard croisés du peintre Armand Boua et du sculpteur Gonçalo qui proposent une réflexion sur la « mémoire collective et les différentes politiques menées jusqu'à présent sur le continent ».

Repérés par la pertinence de leurs différentes thématiques, les œuvres de l'Ivoirien Armand Boua et celles du Mozambicain Gonçalo Mabunda sont mises en lumière à la galerie, le PIAZA à Paris, dans le cadre de l'exposition intitulée : «Artistic Surgery for Broken Faces ».

