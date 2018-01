Cote d'Ivoire: Annexe fiscale 2018 - «Nous arriverons à des conclusions satisfaisantes», assure le président de la CGECI

« L'objectif de cette rencontre est de permettre le déroulement normal de l'activité économique, la création de richesse. »

La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci) se dit confiant quant à l'issu du dialogue que vient d'entamer le gouvernement avec le secteur privé. «Nous allons continuer de travailler avec le gouvernement. Je suis convaincu que nous arriverons à des conclusions satisfaisantes pour notre pays», assure Jean-Marie Ackah, à la faveur du premier round des discussions entamées le 19 janvier 2018, avec le Secrétaire d'Etat au Budget.

«Des préoccupations ont été exprimées par le secteur privé relativement à l'annexe fiscale 2018. Le dialogue entre le gouvernement et le secteur privé a toujours existé. L'objectif de cette rencontre est de permettre le déroulement normal de l'activité économique, la création de richesse. La présence du patronat ivoirien et des chambres consulaires à cette rencontre permettra de trouver des solutions pour le bonheur des populations et des entreprises», a précisé le Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Moussa Sanogo.

La rencontre a eu lieu au 20ème étage de l'immeuble Sciam. Le secrétaire d'Etat au Budget avait à ses côtés, le directeur de cabinet de la Primature, Ahoutou Koffi, le Conseiller spécial de la Primature, Lambert Kessé Feh, le directeur général des Impôts, Ouattara Sié Abou.

Du côté du secteur privé, on a enregistré la présence la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci), la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises (Fipme).