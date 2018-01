Cote d'Ivoire: Enseignement technique et formation professionnelle - « Une solution à la problématique du chômage des jeunes », affirme Touré Mamadou

L'autre défi, à en croire le Secrétaire d'Etat, est de « relever le taux d'accès à l'emploi des jeunes qui sortent de ces établissements, qui est actuellement de 14% à 50% d'ici 2020 ».

Le Secrétaire d'Etat chargé de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Touré Mamadou, a affirmé ce jeudi 18 janvier au lycée technique d'Abidjan-Cocody que cet ordre d'enseignement est « une solution à la problématique du chômage des jeunes ». C'était à la cérémonie d'ouverture des Journées portes ouvertes de l'Enseignement technique et la Formation professionnelle.

Selon Touré Mamadou, le gouvernement ivoirien vient de mettre au rang de ses priorités l'Enseignement technique et la Formation professionnelle. Toute chose qui se traduit par la mise en œuvre de la réforme engagée depuis 2016. D'où découle d'importants investissements en cours visant à « rénover et à remettre à niveau le plateau technique des différents établissements. Puis, des réflexions en vue créer des passerelles entre cet ordre d'enseignement et celui de l'enseignement général vice versa », a-t-il précisé.

L'autre défi, à en croire le Secrétaire d'Etat, est de « relever le taux d'accès à l'emploi des jeunes qui sortent de ces établissements, qui est actuellement de 14% à 50% d'ici 2020 ». Indiquant qu'il faille mener des campagnes de sensibilisation à l'endroit des parents et des élèves, afin qu'ils aient une meilleure vision de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Touré Mamadou a cité plusieurs exemples de personnalités de hauts rangs, qui sont passées par cet ordre enseignements.

Selon le président du comité d'organisation, Fofié Koffi, ces journées portes ouvertes qui se tiennent sur deux jours, soient du 18 au 19 janvier, vont permettre de « faire découvrir le savoir-faire et les opportunités de cet ordre d'enseignement aux élèves, jeunes déscolarisés, parents, entreprises, grand public,.. »

L'objectif est de faire la promotion de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle. Qui, bien que pourvoyeur d'emplois, traine une mauvaise réputation : « celle d'être le réservoir des bannis du système scolaire », a-t-il souligné.

Ces journées portes ouvertes sont marquées par des stands d'expositions et des conférences en lien avec l'insertion professionnelle et l'orientation scolaire. Ainsi, le public va obtenir toutes les informations, notamment les conditions d'accès dans les écoles d'enseignement technique et formation professionnelle, les filières, les diplômes qui sanctionnent les formations et la liste des établissements professionnels.

Signalons que ces journées portes ouvertes sont éclatées et se tiennent par conséquent simultanément à Bouaké, Daloa, Gagnoa, Man, Korhogo, San Pédro et Yamoussoukro.