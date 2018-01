Afrique Centrale: Congo/Cameroun - Réception provisoire du poste de contrôle frontalier

Une commission mixte Cameroun, Congo et CEEAC a reçu provisoirement, le 18 janvier, le Poste de contrôle unique frontalier de Ntam, en présence de la mission de contrôle Cira-SA et de l'entreprise Sinohydro Tianjin.

La commission est présidée par la secrétaire générale adjointe de la Communauté Économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) chargée du département de l'Intégration physique, économique et monétaire, Marie Thérèse Chantal Mfoula. Arrivée sur les lieux, la commission a visité de fond en comble tous les ouvrages construits, notamment le bâtiment principal qui abritera les bureaux des services frontaliers, le local de sécurité, les logements (huit blocs de deux studios et deux guesthouse), le bâtiment infirmerie, deux magasins de stockage, deux hangars, le poste de contrôle fourrière, le local électrique, la clôture, les toilettes extérieures, le réseau électrique (électricité, téléphones et accessoires, informatique), le réseau de sécurité incendie, le réseau d'adduction d'eau potable, le réseau d'assainissement et le parking.

À l'issue de cette visite, la commission a constaté que les travaux ont été exécutés et achevés, conformément aux conditions du marché et suivant les règles de l'art, nonobstant des légères malfaçons sur quelques ouvrages.

A cet effet, elle a prononcé la réception provisoire des travaux, sous réserve de la prise en compte des malfaçons évoquées, dans un délai de quatre semaines, soit au plus tard le 16 février. Un procès-verbal a été élaboré, adopté et signé par les différents chefs des délégations composant la commission.

Le chef de la délégation de la CEEAC a exprimé sa profonde satisfaction à l'endroit des délégations du Congo et du Cameroun pour avoir tenu ce pari de la construction du poste de contrôle unique frontalier, le premier du genre dans l'espace CEEAC qui, selon Marie Thérèse Chantal Mfoula, facilitera les échanges commerciaux entre les deux Etats et renforcera le processus d'intégration régionale en Afrique centrale.

Elle a ensuite exhorté l'entreprise Sinohydro Tianjin à redoubler d'ardeur et d'ingéniosité, afin que les travaux de la deuxième phase soient une fois de plus de très bonne facture et les ouvrages livrés dans les délais prescrits. Le coût des travaux s'élève à 4 368 880 050 FCFA pour un délai global de vingt et un mois. Le contrôle est assuré par la société Cira Ingenieurs Conseils pour un contrat fixé à 563 050 000 FCFA.

Le poste frontalier intègre le projet d'aménagement de la route Ketta-Djoum et de la facilitation du transport sur le corridor Brazzaville-Yaoundé, dont les travaux sont financés par la Banque africaine de développement qui a accordé en 2015, deux prêts au Congo et au Cameroun pour la deuxième phase.

Le Congo, le Cameroun et la CEEAC s'activent à faire en sorte qu'à l'horizon 2020, la liaison inter-capitale Brazzaville-Yaoundé soit entièrement bitumée et la facilitation des transports opérationnelle sur cet axe.

Pour la deuxième phase du projet, les composantes à la charge de la CEEAC sont les suivantes : l'audit comptable et financier du projet; le suivi-évaluation des impacts du projet sur la facilitation du transport; la construction de la voirie du poste de contrôle unique frontalier de Ntam; le contrôle des travaux de construction de la voirie du poste de contrôle unique frontalier de Ntam; l'aménagement et l'équipement du poste de contrôle unique frontalier de Ntam; l'élaboration du cadre juridique et du Manuel des procédures de gestion du poste de contrôle unique frontalier de Ntam; la formation des services frontaliers et la sensibilisation des acteurs; l'étude d'harmonisation des procédures douanières entre le Cameroun et le Congo.

L'objectif à atteindre, au cours de la deuxième phase, est l'opérationnalisation du poste de contrôle unique frontalier de Ntam.