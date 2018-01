Cote d'Ivoire: Sensibilisation à l'économie verte - Andy Costa, ambassadeur du vélo en Afrique, lance "Abidjan green Conferences"

Anne Désirée Ouloto a, en outre, annoncé une série d'actions dans le cadre de la lutte contre le changement climatique.

Sensibiliser à l'économie verte, à travers des échanges sur la problématique de l'environnement et du développement durable. Tel est l'objectif de « Abidjan Green Conferences », un rendez-vous mensuel dédié à la sensibilisation pour un environnement et un cadre de vie plus sain.

Lors de son lancement, son promoteur Andy Costa, ambassadeur du vélo en Afrique et président de la Fondation My Dreal For Africa, a relevé que chaque mois, ce sera d'éminents conférenciers qui viendront partager leurs expériences sur l'environnement. Il a également insisté sur l'intérêt à protéger l'environnement. Pour cette première édition, l'administrateur du fonds vert, Tosi Mpanu Mpanu, par ailleurs porte-parole des négociateurs africains à la Cop 21, en était l'invité d'honneur.

Présente à la cérémonie de lancement, la ministre de Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Anne Désirée Ouloto a indiqué que la lutte contre les changements climatiques en Côte d'Ivoire représente un grand défi qui nécessite des efforts conjugués de toutes les entités nationales. Ainsi, a-t-elle traduit tout son soutien à cette initiative de « Abidjan Green Conferences ».

Anne Désirée Ouloto a, en outre, annoncé une série d'actions dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Il s'agit notamment, des études pour la mise en œuvre d'une fiscalité environnementale et la création de taxe de carbone.

« Toutes ces actions visent à créer un cadre incitatif favorable à la transformation de notre économie, en une économie verte et inclusive », a-t-elle laissé entendre.

Par ailleurs, la ministre de Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable a appelé à une synergie de réflexions et d'actions entre le gouvernement, les collectivités territoriales, les entreprises citoyennes et les organisations de la société civile.