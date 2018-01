Congo-Kinshasa: Rapatriement des réfugiés rwandais - La base du PCT fustige l'attitude de l'Adhuc

Les deux organisations ont soutenu qu'avant que la décision du gouvernement ne soit prise, trois options ont été étudiées et proposées aux 8 460 réfugiés rwandais qui vivent actuellement au Congo. En premier, il leur a été proposé le rapatriement volontaire, une possibilité offerte à chacun d'eux de regagner volontairement et librement son pays. Ensuite, il a été présenté à ces derniers l'intégration sociale, une autre possibilité permettant à ceux qui le voulaient de rester en terre congolaise, à condition de se conformer à la loi. Enfin, la dernière proposition, selon l'OFC et la FMC, était le statut de réfugié, qui ne concerne qu'une infime catégorie de Rwandais.

« Entre 2013 et 2017, la commission tripartite Congo-Rwanda-HCR s'est réunie plusieurs fois afin de définir les modalités de cessation du statut de réfugiés. Il ne peut donc être reproché au gouvernement congolais une quelconque violation des dispositions relatives au droit d'asile et globalement les droits de l'homme », relève la déclaration conjointe.

La Force montante congolaise (FMC) et l'Organisation des femmes du Congo (OFC), deux organisations affiliées au Parti congolais du travail (PCT), ont dénoncé, le 19 janvier à Brazzaville, la position prise par l'Association pour les droits de l'homme et l'univers carcéral (Adhuc) sur la situation des réfugiés rwandais au Congo.

