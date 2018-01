Afrique: Sur la montée en puissance du yuan chinois

Rien ne rend mieux compte, finalement, de l'accession progressive de la Chine au premier rang des grandes puissances que l'intégration progressive de sa monnaie - le yuan, alias le renmimbi - dans les réserves des banques centrales du monde entier. La Bundesbank allemande ayant décidé, le 15 janvier, de le faire à son tour, ce sont désormais plus de cinquante institutions monétaires qui reconnaissent la valeur de la monnaie chinoise au point de l'insérer dans leurs réserves nationales au côté du dollar américain, de l'euro, du yen japonais, de la livre sterling britannique et du dollar canadien. Une véritable révolution pour la communauté financière internationale qui, jusqu'à présent, considérait la monnaie américaine comme le plus sûr instrument monétaire de la planète.

Le yuan chinois, dira-t-on, ne représente encore que 2 % des monnaies utilisées dans les transferts d'argent à l'échelle internationale et ne saurait donc détrôner le dollar américain qui, lui, en assure plus de 40 %. Mais au train où vont les choses et compte tenu des atouts dont dispose aujourd'hui la Chine, il se pourrait bien qu'au cours des dix prochaines années il s'impose comme la première monnaie mondiale de réserve et de change.

Résumés en quelques mots, les atouts qui mettent le yuan en avant sont en effet les suivants :

Une population qui dépasse aujourd'hui un milliard deux cents millions d'êtres humains et dont la fin de la politique de l' « enfant unique » imposée par Mao-Tse-Toung à l'époque de la Révolution culturelle provoquera, à coup sûr, une forte augmentation dans le proche avenir.

Une croissance économique qui frôle les 7 % par an et qui, contrairement aux prédictions pessimistes avancées ici et là ces derniers mois, semble devoir se maintenir à ce rythme, voire même s'accélérer en raison des mesures prises ces derniers temps par les autorités chinoises pour la doper.

Un marché intérieur en pleine expansion du fait de l'émergence rapide d'une classe moyenne dont les besoins et les exigences s'affirment de jour en jour, ouvrant d'ailleurs des perspectives prometteuses aux entreprises étrangères qui se précipitent déjà pour saisir les opportunités qui en découlent.

Une ouverture vers le monde dont la stratégie des nouvelles Routes de la soie lancée par le président Xi Jinping va accélérer le processus au point de faire de la Chine la première puissance mondiale, avec toutes les conséquences économiques, financières et monétaires que cela aura inévitablement.

L'Afrique étant devenue l'un des axes majeurs de la diplomatie chinoise en raison de sa masse humaine, de son dynamisme économique, de l'ampleur de ses ressources naturelles, du marché potentiel qu'elle constitue et des ambitions stratégiques de ses dirigeants, il est fort probable que le continent deviendra très vite - si ce n'est déjà fait - l'un des objectifs principaux de l'émergence du yuan à l'échelle mondiale. Ce qui pourrait bien, à terme rapproché, modifier profondément les relations que le continent africain entretient avec les monnaies occidentales qui, jusqu'à présent, dominaient la sphère financière mondiale.

Affaire à suivre donc. Et de très près !