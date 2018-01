Congo-Kinshasa: Coopération - La RDC entend réchauffer ses relations avec le Saint-Siège

Reçu en audience le 19 janvier par Mgr Paul Richard Gallagher, secrétaire chargé des relations avec les États, Léonard She Okitundu et son hôte ont convenu de maintenir permanentes leurs consultations diplomatiques pour que les relations entre Kinshasa et le Saint-Siège demeurent à leur niveau d'excellence actuelle.

Le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Léonard She Okitundu, sillonne depuis quelque temps les capitales occidentales pour clarifier la situation politique et sociale globale qui prévaut actuellement dans son pays. Un exercice de haute portée diplomatique pour autant qu'il s'agit d'exercer un lobbying auprès des partenaires extérieurs dans le but de modifier leur perception vis-à-vis de la RDC, notamment sur le volet du respect des droits et libertés publiques.

Première étape de cette longue tournée, l'État de Vatican. Un choix qui n'est pas innocent et qui procède de la volonté exprimée par la RDC d'entretenir des relations fructueuses empreintes de cordialité avec le Saint-Siège, en ce moment de grandes turbulences sociopolitiques marquées par des appels récurrents à des marches lancés par les catholiques via le Comité laïc de coordination.

Le sujet a, d'ailleurs, été abordé au cours de l'entretien que Léonard Shé Okitundu a eu le 19 janvier avec Mgr Paul Richard Gallagher, secrétaire chargé des relations avec les États. L'officiel congolais en a profité pour dénoncer ce qu'il a qualifié « d'instrumentalisation de l'Église catholique à des fins politiques inavouées par certaines forces politiques et sociales s'inscrivant dans une logique insurrectionnelle ». Dans la foulée, Shé Okitundu a stigmatisé les actes de provocation à l'endroit des forces de l'ordre de la part des manifestants tout en soulignant la difficulté « de concilier l'exercice des libertés individuelles et l'impérieuse nécessité de préserver le maintien de l'ordre et la sécurité publique, conformément à sa Constitution et ses engagements internationaux en la matière ».

Des jérémiades qui n'ont hélas pu fléchir la position du Vatican qui s'en tient toujours au respect de l'Accord de la Saint-Sylvestre qui constitue un « espoir » pour une résolution pacifique des tensions en RDC. Et Mgr Paul Richard Gallagher s'est fait fort de le signaler à son interlocuteur, tout en lui rappelant la responsabilité des autorités de veiller à l'inviolabilité des lieux de culte, particulièrement au terme de l'Accord-cadre RDC-Vatican en voie de ratification.

À ce propos justement, le diplomate congolais a tenu à rassurer sur l'avancement du processus de ratification de cet accord-cadre censé lier Kinshasa à la Cité pontificale. La procédure aurait déjà franchi l'étape de l'Assemblée nationale et serait en attente d'examen au Sénat lors de la session parlementaire de mars. L'occasion était bonne pour Léonard She Okitundu de réitérer, en outre, le vœu de son pays d'entretenir des relations durables et particulièrement privilégiées avec l'État de Vatican. Des relations, a-t-il dit, « datant de plusieurs siècles depuis la première évangélisation du Congo ». Une volonté saluée par le Saint-Siège qui reste résolument engagé pour l'instauration d'une paix durable en RDC.