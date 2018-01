Tunisie: Nida Tounès tente la jonction avec le gouvernement

Cet appel de Nida à ses hauts responsables politiques impliqués dans l'action gouvernementale sous la direction de Youssef Chahed est symbolique d'une option en faveur de la réconciliation de tous ceux qui portent ou ont porté les couleurs nidaïstes. Reste à savoir où en sont les intentions de chacun, pour en conclure si nous vivons une véritable sortie de crise ou si c'est un simple palliatif. N'oublions pas qu'en face de Nida, lors des municipales, il y aura d'une part Ennahdha et de l'autre les 11 partis menés par Mohsen Marzouk, Ridha Belhaj et Kamel Morjane, des composantes politiques dont la place naturelle est au sein du parti présidentiel.

En fait, aucun empêchement légal n'interdit à un responsable politique de s'activer au service de son parti, y compris, bien entendu, lors des compétitions électorales, qui sont, par définition, le lieu de prédilection de l'action de tout parti. Mais le risque que l'on ne sache pas faire la différence entre les finances partisanes et les moyens publics dont on a la charge est évident. Un risque que prennent quotidiennement toutes les démocraties libérales du monde entier. Avec, de temps en temps, des scandales qui défraient la chronique et interpellent la justice.

Le parti a ainsi annoncé, le 6 janvier, qu'il avait chargé 29 responsables choisis parmi les «dirigeants du parti», dont 21 membres du gouvernement ou conseillers à La Kasbah ou à Carthage, d'assurer le suivi des listes de candidats aux élections municipales dans les différentes régions. Suite à quoi, trois partis, le Mouvement du peuple, le Parti républicain et le mouvement «La Tunisie d'abord» ont adressé des protestations à l'Isie, contestant que des membres du gouvernement chapeautent la campagne électorale municipale de Nida Tounès. Ces partis ont insisté dans leurs correspondances sur les risques de manquement à l'obligation de neutralité de l'administration de la part des ministres et secrétaires d'Etat désignés. Ce à quoi, l'Isie réagit en rappelant les risques pénaux qu'encourt toute infraction à l'impératif de neutralité de l'administration. Mais, dans les coulisses, l'on craint que les personnalités chargées de la campagne ne soient tentées de profiter des moyens de l'administration publique dont ils ont la charge.

