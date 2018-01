Congo-Kinshasa: Le Comité laïc de coordination appelle à des marches dans tout le pays

A en croire les communiqués diffusés à l'issue de la rencontre, on peut douter que le Vatican et le ministre des congolais des Affaires étrangères soient tombés d'accord sur ce que doit être le rôle de l'église dans la crise que traverse le Congo. Tandis que le Vatican rappelle « l'apport constructif de l'église locale à la recherche d'une solution » à cette crise, la diplomatique congolaise, elle, parle au contraire d'une « instrumentalisation de l'église catholique à fins politiques inavouées » et dit avoir attiré l'attention du Saint-Siège sur « certaines forces s'inscrivant dans une logique d'insurrection » ; allusion à peine voilée au cardinal Monsengwo, qui a ulcéré Kinshasa début janvier en déclarant qu'il était temps qu'en RDC « les médiocres dégagent ».

