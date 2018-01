Afrique: Le Maroc sous le charme d'EL Kâabi

« El Kâabi est merveilleux, il fait tout ce que doit faire un attaquant. Un joueur fantastique. Avec lui, le rêve de décrocher le Chan, est permis ». L'hommage est signé de son coéquipier en sélection et attaquant vedette du WAC de Casablanca, Achraf Bencharki.

Le gardien de buts marocain, Anas Zniti, à l'issue du match de mercredi dernier, a également salué la performance de l'attaquant de Berkane. « C'est un joueur fantastique. Il a tout pour réussir son tournoi ».

Même l'ancien capitaine des Lions de l'Atlas, membre de l'actuel staff des sélections marocaines, Nourredine Naybet, apprécie : « on compte énormément sur lui, il est bon et il est présent aux bons moments ».

Ayoub El Kâabi n'a eu besoin que de deux premiers matchs de la sélection du Maroc dans ce CHAN Total, pour, avec l'aide de sa tête, mettre le royaume à ses pieds. Et quelle tête ! Comme celle qui a plongé dans l'extase mercredi dernier les 35.000 spectateurs du Complexe Mohammed V de Casablanca, lorsque dès la 27e minute du match face à la Guinée, il a ouvert le score.

Les deux matches livrés, avec un doublé face la Mauritanie et le triplé contre la Guinée, lui ont permis déjà de faire admirer l'étendue de sa palette de buteur: frappes opportunistes, reprise de volée prodigieuse et coups de tête millimétrés. «Un spécimen rare de la Botola. Un numéro neuf qui se suffit à lui-même », s'extasie Adil, un supporter local.

« Il est au service du collectif, à qui il importe peu si on joue bien, s'il reçoit le ballon ou non. Il se débrouille seul. Comme face à la Guinée», soutient Walid El Karti, passeur sur le 2e but d'El Kâabi face à la Guinée.

« Nous avons un bon groupe solidaire et collectif. Et nous n'avons peur de rien avec notre fer de lance Ayoub El Kâabi », tranche le milieu de terrain des Lions de l'Atlas, Salaheddine Assaïdi.

Même la presse y va de son satisfecit. « Menée par un Ayoub El Kâabi au summum de l'efficacité (auteur d'un hat-trick), la sélection marocaine des locaux a pris le dessus sur le Syli local de la Guinée. Véritable héros et artisan de la victoire contre la Guinée, l'ancien joueur du Racing de Casablanca, Ayoub El Kâabi, est sorti sur une standing ovation », pouvait-on lire jeudi dans les colonnes du quotidien Le Matin, dont il a quelquefois fait la Une depuis son transfert avorté au Wydad.

Très habile dans la surface de réparation avec un sens inné du placement, celui qui occupe déjà la tête du classement des buteurs avec cinq (5) réalisations, confirme que son titre de meilleur buteur de la Botola, le championnat d'élite marocain, avec son club de la Renaissance sportive de Berkane, n'est pas usurpé. « Il a des prises de balles absolument délicieuses et sait où nous sommes chacun derrière lui, et il l'a prouvé contre la Mauritanie. Nous sommes heureux de voir sa forme de buteur en ce moment, et on espère qu'il continuera ainsi», souhaite son coéquipier, le milieu offensif Badr Boulahroud.

Avec un but inscrit toutes les quarante minutes, quel Marocain osera encore contester l'apport essentiel d'El Kâabi dans la course d'un premier sacre au Championnat d'Afrique des Nations (CHAN)? « Malgré ses prouesses, il est trop tôt de l'évoquer en sélection A avec Hervé Renard », pense notre confrère Bouchaib Naami.

Prochain rendez-vous pour les Lions de l'Atlas et Ayoub El Kâabi : le match de ce dimanche comptant pour la 3è journée face au Soudan, avec comme enjeu : la première place du groupe A.