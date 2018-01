Afrique: Stephan Eze - Un fort en tête

Le capitaine des Supers Eagles, le portier Ikechukwu Vincent Ezenwa confirme: « Il dirige bien les coéquipiers et cela me facilite la tâche pour me concentrer sur le jeu. J'ai une tâche de moins sur le terrain ».

A l'âge de 23 ans, ce joueur aura presque tout connu. Sélectionné en U-23, avec les A' et même avec les A, il avait déjà disputé la phase finale du CHAN 2016 au Rwanda. «J'apprécie beaucoup le style de jeu de Stephan Eze. Il est intelligent. Son point fort, c'est le jeu de tête qui lui permet de marquer beaucoup de buts. Je pense que ce joueur ira loin. Il faut continuer à travailler », indique Salisu Yusuf, le sélectionneur des A' du Nigeria, pour qui «c'est un joueur qui réalise de bonnes choses sur le terrain. Il est capitaine de la défense. Il dirige ses coéquipiers et il est partout. Il a une force mentale aussi ».

