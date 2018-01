Sénégal: Le ratissage de la zone sud de la Casamance par l'armée continue

Ces opérations visent sans distinction les personnes impliquées dans la coupe illégale de bois ou le trafic de chanvre; et d'autres formes de banditisme. Des habitants de la zone affirment par exemple être victimes de bandes armées qui interceptent leurs récoltes et marchandises.

Selon un témoin, des coups de feu en provenance de la forêt près du village de Niaféna; à proximité de la frontière bissau-guinéenne; ont été entendus par les villageois jusqu'à la mi-journée samedi. L'armée affirme avoir un double objectif : traquer les responsables du massacre de 14 hommes, et libérer la zone de ses criminels en démantelant notamment leurs bases et refuges dans la forêt.

