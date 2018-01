Afrique: Qualification historique du Congo

« Aujourd'hui, ça n'a pas marché. On a perdu face au Congo et j'assume pleinement mes responsabilités. Je suis l'entraîneur je dois donc assumer mes choix. On a une bonne équipe et on a démontré cela par le passé. Je pense que le résultat ne reflète pas notre véritable niveau ».

« Je suis très content de cette victoire qui nous permet de valider notre billet pour le quart de finale. Je félicite les joueurs pour cette victoire et les efforts durant le match. Ce n'était pas facile car l'adversaire nous a empêchés de jouer notre véritable jeu. Je suis content car en 2014, on était éliminé au premier tour ».

Le défenseur Carof Bakoua ne trouve aucune difficulté à pousser la balle au fond des filets. 1-0 pour les Diables rouges, face à des Etalons complètement absents. Le Congo va opérer par des contres. Il a failli doubler le score à la 87' lorsque Junior Loussoukou Ngouala hérite d'une longue passe. Son mauvais contrôle permet au gardien des étalons de reprendre la balle. Mais ce n'est que partie remise puisque cinq minutes plus tard, plus précisément à la 90'+2', Georges Bidimbou double le score d'un joli coup de tête.

Copyright © 2018 Confederation of African Football. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.