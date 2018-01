Togo: Koroki, leader à deux journées de la fin de la phase aller !

Les terrains du championnat national de football de première division ont encore vibré ce dimanche et ce fut au rythme de la 13ème journée de cette compétition.

Cette journée a fait le bonheur entre autres de Koroki de Tchamba, Gomido, AS OTR, AS Togo Port et ASKO.

Les poulains du coach Maurice Noutsoudjin, avides de s'installer seul dans le fauteuil de leader qu'ils partageaient au terme de la 12ème journée avec les Guerriers de Tchaoudjo, ont fait l'essentiel ce dimanche en recevant à Tchamba, l'ASCK.

Un but de Salami Assouma dès la 49ème minute et la messe est dite. Koroki Métété de Tchamba avec un total de 26 pts (+8) prend la tête du classement, à deux journées de la fin de la phase aller du championnat d'élite du Togo.

C'est en tout cas une victoire du club de Tchamba qui a surtout été confortée par la défaite de Sémassi en déplacement chez Gomido à Kpalimé.

Les Show Boys de Kloto ont aussi réalisé le service minimum grâce à un but Raïmi Djima à la 68ème. Cette victoire étriquée permet aux protégés du président Winny Dogbatsè, (Gomido FC 25 pts +7), de se coller au leader, en tant que nouveau dauphin.

En déplacement chez Unisport à Sokodé et chez Anges à Notsè, l'AS OTR et l'AS Togo Port, ont respectivement réalisé les plus intéressantes opérations de la journée avec leur victoire de 2-0. A noter aussi la victoire en déplacement de Gbikinti sur Kotoko à Lavié, 2-1.

Les autres matches de la 13ème journée se sont soldés par un nul.