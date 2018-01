Cote d'Ivoire: Maracana/Tournoi de la ligue du Nord - GEMC succède aux Amis du 16ème

Le rideau est tombé sur la 5è édition du tournoi de la ligue du Nord. Et sans surprise, c'est la Groupement espoir Maracana Club (Gemc) qui succède aux Amis du 16è, vainqueur de l'édition précédente.

Sur les 16 clubs engagés et repartis en 4 poules de 4, Gemc, Banco 2, Pôtes d'André et Marie Koré vont se retrouver dans le dernier carré d'As. Un carré d'As qui va donner lieu à deux demi-finales explosives. D'abord, le derby entre Gemc, champion de la Ligue trokaper N1-2017 et l'excellente formation de Marie Koré.

Plus adroits dans l'exercice des tirs aux buts, Guéhi Placide et les siens auront le gain du match au terme d'un match très équilibré (0-0, Tab 2).

Dans la seconde demi-finale entre Banco 2 et les Potes d'Angré, bien que mis en difficultés par les modestes maracaniers d'Angré, Banco 2 aura le pied heureux, une fois de plus après l'épreuve fatidique des tirs aux buts (0-0, 3 tab 2).

En finale, le public du complexe sportif de Yopougon-selmer s'est délecté d'une très belle rencontre. Deux styles de jeu diamétralement opposés entre une équipe de Banco2, adepte du jeu cours fait de petites passes et l'impressionnante machine du Gemc et son « kick and rush » à l'anglaise, faite de longues balles sur ses puissants avants.

Au finish, les poulains du président Kokoré vont rafler le précieux graal. Guégi Placide et le Gemc vont s'imposer face au Banco 2 qui aura tout donné (2-1).

Pour le président Amian Boni qui représentait le président de la Ligue Abidjan-Nord, Hermann Madou, c'est toute la grande famille du Maracana qui se retrouve après le double sacre des Eléphants lors de la Can « Mali 2017 ».

« Le Gemc a certes gagné mais comme on a coutume de le dire, c'est la CFA c'est-à-dire la Convivialité, la Fraternité et l'Amitié, les plus grandes vertus du Maracana qui ont prévalu. Merci à tous et félicitation à Gemc qui, une fois de plus, a montré qu'il est le meilleur à l'heure actuelle », a-t-il indiqué.

Seule note noire de cette 5è édition, l'absence du président de la Ligue du Nord, Hermann Madou dont la génitrice est décédée le vendredi 19 janvier 2017, à la veille de la compétition.