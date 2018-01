Afrique: Le COCAN 2021 au CHAN 2018

Dans les tribunes ou à l'hôtel des officiels de la compétition réservée aux footballeurs des championnats locaux, quelques membres du comité d'organisation de la CAN 2021 en Côte d'Ivoire supervise et se forge déjà.

Présent de fait, Sory Diabaté chef de la délégation officielle ivoirienne participant à la compétition observe ce qu'il a eu l'habitude de voir depuis qu'il a pris place dans la gestion du football ivoirien et continental. Histoire d'en faire bénéficier à la Côte d'Ivoire. Et ce à travers son poste de premier vice-président du COCAN 2021.

Également au four et au moulin sous la bannière de la CAF pour laquelle elle exerce au Maroc dans le cadre de la 5è édition du CHAN,

Nathalie Basque forge également son expérience et son savoir-faire reconnus au plus haut niveau de l'institution. Et ce, malgré le changement de régime.

Le Secrétaire exécutif a même rencontré le Directeur de Cabinet du Ministère de Sports et des Loisirs pour une séance de travail avec pour objectif l'harmonisation des points de vue pour avancer de concert sur le projet des préparatifs de la CAN qui attend Abidjan et les villes concernées dans trois petites années.

Quant à Coulibaly Mahama, il est mission d'observation. Qu'ils 'agisse de la cérémonie d'ouverture, de l'organisation au sein et autour des Eléphants et la cérémonie de clôture qui pointera le 4 février 2018, le responsable de la Commission Promotion et Marketing note l'ensemble des points qui lui seront d'un grand apport dans sa quête de partenaires du COCAN 2021.

Une équipe remarquable qui sera renforcée par l'arrivée annoncée de Lambert Kesse Feh. Le président du COCAN 2021, attendu lors de la cérémonie et du match d'ouverture, sera présent lors de la cérémonie de clôture et la finale de la compétition pour laquelle la Côte d'Ivoire est out depuis son deuxième match.