Cette sortie nous a permis de constater que la partie génie civil est terminée et il restait à implanter les ouvrages. Aujourd'hui, nous remarquons que le travail est bien avancé. Mais il reste encore beaucoup à faire », a-t-il souligné. Il s'agit pour lui des systèmes de câblage et de communication.

Aux pas de course, le ministre Dissa, accompagné du Directeur général (DG) de la Société nationale d'électricité du Burkina Faso (SONABEL), François de Salle Ouédraogo et du DG des Energies conventionnelles, Jean-Baptiste Ki, a pu constater l'état d'avancement des travaux. Ainsi, la délégation a pu observer les différents aménagements électriques et le bâtiment de poste de contrôle qui est pratiquement terminé.

