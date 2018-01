Burkina Faso: Investissements - Un forum international les 5 et 6 novembre 2018

Selon ses dires, le Premier ministre a accueilli favorablement la proposition et la délégation reviendra prochainement pour approfondir l'examen du projet. « Dans six à huit mois on peut réaliser une centrale de 50 à 100MW. », a rassuré l'entrepreneur indien.

Dans la matinée du vendredi 19 janvier 2018, trois audiences étaient au programme du Premier ministre, Paul Kaba Thiéba. Premier à être reçu, le président du réseau Initiative for global developement (IGD), Mima Nedelcovych, a affirmé être venu s'entretenir avec le chef du gouvernement sur ce que sa structure prévoit pour le Burkina Faso. Il a fait cas notamment d'un forum des investisseurs prévu à Ouagadougou, les 5 et 6 novembre 2018.

Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a reçu successivement en audience, dans la matinée du vendredi 19 janvier 2018, le président du réseau Initiative for global développement (IGD), Mima Nedelcovych, le vice-président du groupe indien AVAADA Energy, Vinoo George, et le gouverneur du district 403A1 du Lions Clubs, Moussa Toumany Diakité.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.