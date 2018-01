Ile Maurice: Afzal Goodur - «Je suis juste quelqu'un qui fait des prédictions, pas un professionnel»

Non. Vous savez ce que les sites américains ont dit ? Mauritius will be destroyed by this cyclone...

Je me suis davantage consacré à la pluviométrie, car je recevais plein d'appels de gens inquiets. Ainsi, j'ai dit qu'il allait pleuvoir à Canal-Dayot. De toute façon, le nombre de followers sur ma page Facebook est passé de 35 000 à 55 000 et je suis toujours en train de répondre aux messages.

On ne m'a pas fait de reproches. Hormis quelques personnes ici et là... Même Jésus-Christ a été crucifié. Qui suis-je ? Juste quelqu'un qui fait des prédictions. Je ne suis pas un professionnel. Je ne suis qu'un amateur mais si j'avais consacré davantage de temps à cette tâche, j'aurais pu prédire exactement la trajectoire du cyclone.

Je ne suis pas blessé par ses propos, mais ils me rendent triste. Peut-être qu'il n'a pas le temps d'aller faire un tour sur Facebook et qu'il n'a pas suivi le travail que j'ai effectué. Si c'est le cas, il peut toujours rectifier le tir...

