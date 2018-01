Burkina Faso: Coopération Burkina-BADEA - Les grandes réalisations passées en revue

Au cours de son séjour de quatre jours, Dr Sidi Ould Tah et sa délégation vont échanger avec les représentants de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF) composés principalement de membres du secteur privé.

En effet, l'institution bancaire a contribué aux aménagements hydroagricoles du Sourou et de Sono, à la construction des barrages de Bagré et de Ziga, à la réalisation du lycée scientifique de Ouagadougou, au projet de développement des ressources animales dans le Gourma, etc. La BADEA a aussi octroyé des crédits au fonds d'appui aux femmes, aux jeunes et à l'emploi.

Avant l'entame des travaux, la ministre de l'Economie, des Finances et du Développement, Rosine Coulibaly, a salué l'engagement et l'amitié de l'institution bancaire pour le développement économique du Burkina Faso.

Le Burkina Faso et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), sont liés depuis plus de quatre décennies par des accords de financement de projets de développement. Ils ont fait le point de cette coopération, au cours d'une séance de travail, le jeudi 18 janvier 2018, à Ouagadougou.

