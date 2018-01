Gabon: ONG Malachie - Dix (10) ans au service de l'humanité et de la protection de l'environnement.

Lutter contre la pauvreté, l'autonomisation économique de la femme et la protection de l'environnement, autrement dit, œuvrer pour son prochain, sont entre autres priorités que s'assignent l'Ong Malachie.

Cette organisation non gouvernementale gabonaise qui milite en faveur de l'être humain et lutte pour la protection de l'environnement a fait le bilan de ses dix années ce samedi à Libreville en présence des membres de son bureau et les sympathisants venus nombreux.

Etre humain, nous dit un penseur, c'est se soucier les uns, les autres. Etre civilisé, poursuit-il, c'est travailler ensemble en vue de créer une vie meilleure. C'est dans cette optique qu'agit l'ONG Malachie. Cette Organisation non gouvernementale gabonaise vient de commémorer ses dix (10) ans de vie. Dix ans au service de l'humanité et la protection de l'environnement. A en croire Jeanne Ndongo, la Secrétaire générale de l'Ong « Dix ans marquent une nouvelle transition et de nouveaux défis. C'est aussi le moment idéal pour apprécier le chemin parcouru et entamer d'un pas confiant la nouvelle année. Cette Ong n'est pas née du hasard, mais de la vision d'une femme : Pépécy Ogouliguendé ». Cette dernière, nous dit la Secrétaire générale, s'est particulièrement investie pour apporter des solutions concrètes aux difficultés rencontrées par les concitoyens en situation de précarité.

L'Ong Malachie et ses membres s'attachent à la vision de l'Amour du prochain, pour l'entraide. Ses objectifs répondent toujours à la lutte contre la pauvreté, l'autonomisation économique de la femme et la protection de l'environnement.

Plusieurs actions ont été menées par l'Ong en faveur des jeunes dans le secteur de l'éducation et la formation universitaire et professionnelle. Claude Andtoungou est une illustration et fait la fierté de Malachie. « Cette fierté se reflète par un parcours scolaire réussi depuis 2008 que j'y suis. Et parce qu'il y a eu un suivi pas à pas, par les responsables de l'Ong Malachie, en tête desquels Pépécy Ogouliguéndé. Tout dernièrement, ça été une apothéose. L'Ong m'a apporté son soutien, afin de participer à un programme à Harvard, aux Etats-Unis. Je pense à toutes ces personnes qui ont contribué à cette réussite. Ces personnes à qui je rends hommage et témoigne de toute ma gratitude pour avoir fait de moi, une étudiante diplômée d'Harvard. L'Ong Malachie m'a tout donné. Cela m'inspire davantage. C'est à moi de donner à Malachie, c'est que cette Ong m'a offert » témoigne honnêtement et en toute reconnaissance Claude. Elle qui promet donner plus d'elle, pour qu'il ait d'autres fiertés encadrées par l'Organisation non gouvernementale Malachie.

Pour la présidente de l'Ong ,Pépécy Ogouliguéndé, il ne fait l'ombre d'aucun doute, que c'est tout cela qui conduit à apprécier l'impact des actions qui sont menées .On peut citer entre autres domaines : « du social, de l'éducation, de la santé, de l'autonomisation des femmes et des jeunes, de la réinsertion sociale et professionnelle, du genre et de l'environnement, de l'agriculture, de la paix et de la bonne gouvernance aux cotés et en faveur des concitoyens les plus démunis. En dix ans, Malachie dit avoir fait du chemin au service des plus nécessiteux, avec un bilan financier d'environ 500 millions de francs Cfa et bien d'autres.

Malgré ce qui a été accompli en dix ans, dira-t-elle, « nous nous rendons compte que pour plus d'efficience et contribuer efficacement aux objectifs, de réduction de la pauvreté, de bonne gouvernance, d'égalité homme-femme, de protection de l'environnement, l'encrage dans les instruments de politiques globales (ODD, Convention pour l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femme-CEDEF, la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies sur les femmes, la Paix et la sécurité) et nationales (PSGE),est primordial, voire impératif.

Amour, Solidarité-Partage reste les maitres mots de l'Ong Malachie.