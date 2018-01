Madagascar: Anosizato - La mère d'une fillette violentée porte plainte

L'association Hafari et d'autres sociétés civiles ont annoncé leur décision de se serrer les coudes pour aider cette mère de famille. Cela entre dans le cadre de la lutte contre la violence et l'exploitation sexuelle à l'égard des enfants.

Menacée par son oncle violeur, la fillette a depuis ce temps gardé en secret les attouchements sexuels jusqu'à ce que cela soit devenu plus grave. Elle avait peur de ses parents, selon ses explications. Elle a finalement révélé, hier, que son agresseur lui donne 100 ariary à chaque relation sexuelle, au moment des absences des parents. « Nous avons remarqué qu'elle a eu mal quand elle marche. Mercredi, elle a saigné et je l'ai amenée chez un médecin, lequel a affirmé que ma fille a été violée », a précisé la mère.

l'idée de prévenir la gendarmerie. « Un voisin travaillant à Antananarivo nous a conseillé de contacter directement l'Association Hafari, et on peut maintenant se permettre de déposer une plainte », a relaté la femme.

Attentat à la pudeur. Une innocente âgée de 7 ans a été abusée par son oncle de 26 ans. « Il m'a violée trois fois », a-t-elle raconté comme un agneau. Sa mère et elle sont allées voir l'Association Hafari Malagasy (Hery sy Andry Fiarovana), hier matin, à Anosizato pour demander un soutien sur l'action en justice. « Nous sommes cultivateurs et nous ne savons pas comment engager une procédure judiciaire. Le violeur doit pourtant payer pour ce qu'il a fait à ma petite fille », a soulevé la mère de la victime dans un entretien d'hier. Domiciliées dans la partie nord-ouest, à 35 kilomètres de la capitale, au bord de la route de Mahajanga (RN4), elles n'ont pas eu

