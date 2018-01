Cameroun: Fête de la jeunesse - Les préparatifs ont commencé

La première réunion y relative tenue le 11 janvier dernier a permis de dévoiler tout le programme.

Le lancement national de la fête de la Jeunesse édition 2018 aura lieu dans le département du Nkam, région du Littoral. Et ce sont les localités de Yabassi et de Yingui qui ont été retenues pour accueillir, respectivement les 4 et 5 février, le ministre de la Jeunesse et de l'Education civique (Minjec), Mounouna Foutsou.

Lors de ce lancement, mouvements et associations des jeunes recevront des appuis substantiels dans divers domaines. Pour la journée du 5 février à Yingui, il est prévu l'inauguration d'une ferme pilote aquacole de 2e génération.

Les activités vont s'étaler sur 11 jours. La région du Littoral a mis sur pied un programme spécifique avec un accent sur l'insertion socioéconomique des jeunes. Mais également une campagne sur l'éducation civique et la santé.

Toujours pendant cette période, un forum de trois jours sur la participation des jeunes à la gestion et protection de l'environnement est prévu sous le thème « Quelles sources d'employabilité pour ces jeunes dans ce domaine dont on parle à l'international ».

En référence aux récentes assises internationales dont le thème était « Investir dans la jeunesse, les changements climatiques, la gestion et la protection », a expliqué le délégué régional du Minjec, Jacques Terrenstra Nang.

Autre forum, la foire des initiatives jeunes face aux entreprises. Il sera question ici des profils recherchés, de mettre les jeunes face aux entreprises (les 8 et 9 février à la salle des fêtes d'Akwa). La santé n'est pas en reste, tous les programmes de santé disponibles seront expliqués aux jeunes.

Pour terminer, des activités sportives et le grand défilé. Sur ce plan, il est désormais possible pour chaque arrondissement d'organiser trois à quatre défilés. Selon les directives du Minjec, le jeune le plus reculé doit sentir qu'il y a eu la fête de la jeunesse. C'est pourquoi, toutes les activités doivent être décentralisées.