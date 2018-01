Cote d'Ivoire: Sport - Un accord de coopération signé entre la Côte d'Ivoire et le Maroc

En effet, pour le Ministre des Sports et des Loisirs, François Amichia, le Chef de l'Etat, SE Alassane Ouattara et le Roi Mohammed VI partagent la même vision concernant le développement de nos deux pays dans de nombreux domaines.

Sport : un accord de coopération signé entre la Côte d'Ivoire et le Maroc

Dans le cadre de la coopération et de la consolidation des liens unissant la Côte d'Ivoire et le Maroc, les Ministres en charge des Sports ont signé ce vendredi 19 janvier à Rabat au Maroc, le projet d'Accord de Coopération en matière de Sport entre le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le Gouvernement du Royaume du Maroc.

Soucieux de mener le sport ivoirien sur les cimes et en faire une référence sur le plan mondial, préoccupé par l'avancée professionnelle, technologique, scientifique, infrastructurelle ainsi que sa renaissance toutes disciplines confondues, conscient de la place du sport dans le développement socio-économique, François Albert Amichia, a repris son bâton de pèlerin pour aller à la rencontre d'un pays ami et frère dans le cadre d'une collaboration gagnant-gagnant.

En effet, pour le Ministre des Sports et des Loisirs, François Amichia, le Chef de l'Etat, SE Alassane Ouattara et le Roi Mohammed VI partagent la même vision concernant le développement de nos deux pays dans de nombreux domaines. Et le sport y figure également en bonne place. « Le Maroc étant en avance sur la Côte d'Ivoire, il nous faut nous inspirer sur ce qui s'y fait afin de permettre à nos athlètes de profiter de l'expérience marocaine » a-t- il souligné.

Tout aussi désireux de renforcer les liens unissant nos deux peuples, de développer et de promouvoir toute coopération en matière de sport, c'est avec joie que Rachid Talbi Alami, le Ministre en charge des sports du Royaume du Maroc, a accueilli ce partenariat. La signature du projet d'Accord de Coopération en matière de Sport entre le Gouvernement ivoirien et le Royaume chérifien, qui a eu lieu ce vendredi à Rabat est venue concrétiser cette volonté de part et d'autre. «Le Maroc est disposé à mettre ses infrastructures sportives à la disposition des fédérations sportives ivoiriennes et il faut mutualiser nos efforts pour relever tous les défis sportifs » a-t- il indiqué.

Ce protocole d'accord paraphé par les deux Patrons du sport ivoirien et marocain, encourage la coopération entre les organisations, les fédérations et les institutions sportives par le biais de la promotion des échanges des équipes sportives, d'experts, d'arbitres, d'entraîneurs et de consultants ainsi que l'utilisation des infrastructures d'hébergement des installations sportives.

Ont été également pris en compte dans cet échange sud-sud, les équipes nationales, les sportifs de haut niveau, les Instituts de formation des cadres sportifs, les étudiants des Instituts de formation des cadres notamment l'Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS) et l'Institut Royal de Formation des cadres de Rabat, les échanges d'expériences, d'informations et de documentations en matière de gestion et d'administration des installations sportives, la médecine du sport, la lutte contre le dopage et la violence dans les stades de même que l'organisation des manifestations sportives sont autant de domaines qui ont été pris en compte.

Par ailleurs, le Ministre des Sports et des Loisirs a rassuré son homologue quant au soutien de la Côte d'Ivoire concernant la candidature du Maroc pour l'organisation de la Coupe du Monde en 2026. Au cours de ce séjour, François Albert Amichia et sa délégation visiteront certains lieux dont l'Institut Royal de la Formation des Cadres sis à Salé.

Pour mémoire, M. Rachid Talbi Alami, avait rendu une visite de courtoisie le jeudi 20 juillet au Ministre François Albert Amichia, lors des VIII èmes Jeux de la Francophonie qui ont eu lieu ici, à Abidjan du 21 au 30 juillet 2017. C'est au cours de cette rencontre que certains articles figurant dans le présent document de travail ont été abordés.

Au sortir de cette audience ce jour-là, celui-ci avait déjà a évoqué les liens forts qui unissent nos deux pays : « nous avons parlé des relations extraordinaires qui lient le Maroc à la Côte d'Ivoire, Sa Majesté le Roi et le Président Alassane Ouattara ainsi qu'un certain nombre de secteurs qui sont en marche dans les relations bilatérales. Aujourd'hui, nous avons ajouté le sport et la jeunesse. La jeunesse, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire, la jeunesse c'est l'avenir du Maroc. Le sport et un certain nombre d'autres aspects que nous avons ajouté pour gagner toutes les médailles du monde ».