Cote d'Ivoire: Sport électronique - Facebook devient diffuseur de plusieurs compétitions

Notons que L'Electronic Sports League, Ligue de sport électronique en français (ESL, avant ESPL) est une ligue pour les joueurs de sport électronique (aussi appelé eSport). Fondée en 1997 sous le nom de Deutsche Clanliga (DeCL), Ligue de Clan Allemande, elle est la ligue la plus âgée de ce type avec environ 7 800 000 utilisateurs annoncés et plus de 12 671 345 matches joués répartis dans 97 412 tournois différents.

Ainsi ses utilisateurs pourront assister et participer entre autres à la Pro League, championnat d'élite étalé sur plusieurs mois sur Counter-Strike, et les «ESL One», rendez-vous ponctuels très cotés sur CS:GO.

