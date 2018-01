Cote d'Ivoire: "Afrik Art Stral" - Une exposition qui met en lumière la tradition africaine

La directrice Sci-Business Center (propriétaire de Cap Sud), Carole Trolez, affirme qu'elle est touchée par cette cérémonie pour deux raisons.

Au cœur du Centre commercial Cap Sud, à Abidjan Marcory, a eu lieu, le jeudi dernier, un vernissage autour du thème « Jeux et sociétés africaines ». Nommée "Afrik Art Stral", cette exposition des panneaux, mettant en relief le riche patrimoine culturel africain, est née d'une collaboration entre Cap Sud Art et l'Association d'aide à l'équipement scolaire et culturel d'Orléans (Aesco).

La directrice Sci-Business Center (propriétaire de Cap Sud), Carole Trolez, affirme qu'elle est touchée par cette cérémonie pour deux raisons. D'abord « Nous sommes à notre 7e exposition dans le cadre du concept Cap Sud Art. Entre la première exposition et celle d'aujourd'hui, il s'est écoulé tout juste une année.Guidés par la passion et l'envie d'offrir le meilleur aux Ivoiriens et à l'ensemble de nos clients et visiteurs, nous avons cru au projet et vous en nous... La seconde raison est que Cap sud Art gagne en maturité avec l'exposition Afrik Art Stral qui nous réunit ici ce soir ».

La directrice de l'Aesco international, Anne Amoa, a exprimé sa fierté de voir que la rencontre entre la directrice de Business Center et le fondateur de l'Aesco (M. Loëmbe) a porté ses fruits, au regard de cette exposition. « Je ne ménagerai pas mes efforts pour la réussite de cette série d'expositions accompagnées d'atelier qui se déroulera jusqu'en mai 2018 », a-t-elle soutenu. Ajoutant que ce vernissage renvoie à des connaissances en histoire, en sociologie, ethnologie et mathématique.

L'exposition « Jeux et sociétés africaines » se décline sous trois (3) angles. A savoir les jeux de réflexion et de hasard, les jeux éducatifs, les jeux ludiques.