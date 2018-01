Burkina Faso: Miss Burkina 2018 - 5 millions pour la lauréate

Dans la même veine, il a aussi soutenu que le NCOMIB et ses partenaires offrent la somme de 500 mille francs CFA au trio miss de chaque région plus des gadgets. « De nouveaux partenariats ont été créés en plus des anciens, et cette édition pourrait être prometteuse », a expliqué M.Alpha Ouédraogo.

Concernant le déroulement du concours, M. Combary a notifié qu'il se fera en trois phases notamment la sélection régionale, la pré-finale et la grande finale. Selon lui, Miss Burkina 2018 est pour le NCOMIB l'édition de la confirmation et c'est à Dédougou, capitale de la région de la boucle du Mouhoun que débuteront les phases régionales.

A l'entendre, il faut également avoir une autorisation parentale, être célibataire sans enfant et avoir un niveau d'étude minimum équivalent à la classe de 1re . « La jeune fille doit avoir une taille minimum de 1,68m, être de teint naturel, surtout être en possession de toutes ses facultés mentales et répondre aux critères de bonne moralité », a-t-il signifié.

Ainsi, le chargé de communication/relation média du NCOMIB, Evariste Combary, a précisé qu'il existe des critères d'éligibilité pour participer à « Miss Burkina 2018 ». Pour pouvoir postuler au concours, il faut, d'après M. Combary, être de nationalité burkinabè, avoir un âge compris entre dix-huit ans révolus et vingt-cinq ans non révolus.

