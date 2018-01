Burkina Faso: L'université Norbert Zongo - La BADEA octroie 19 milliards de F CFA

Le ministre de l'Economie, des finances et du développement, Rosine Coulibaly et le directeur général de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), Dr Sidi Ould Tah ont signé, le samedi 20 janvier 2018, une convention de financement pour la construction d'une UFR-ST et d'une citée universitaire au profit de l'université Norbert-Zongo à Koudougou.

Généralement, les conventions de financement au profit des différents départements ministériels sont signées dans les locaux du ministère de l'Economie, des finances et du développement.

Pour ce qui concerne cette convention au profit du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation au profit de l'université Norbert-Zongo, la procédure de signature a été tout atypique.

C'est dans le domaine de la structure bénéficiaire que cette signature de convention s'est déroulée en grandeur nature sur la place publique, permettant non seulement aux étudiants, bénéficiaires directs d'être témoins oculaires, mais aussi et surtout la population de Koudougou.

Une signature de convention qui permettra la construction et l'équipement d'une Unité de formation et de recherche en sciences et technologie (UFR-ST) et d'une cité universitaire au profit de l'université Norbert- Zongo.

Cette signature de convention d'un montant de 19 milliards de FCFA s'est déroulée dans le domaine universitaire en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, le Pr Alkassoum Maïga, des autorités régionales conduites par le gouverneur Irène Coulibaly et bien entendu la communauté universitaire mobilisée autour du Pr Nicolas Barro, président de l'université Norbert-Zongo.

L'on retiendra, entre autres, en ce qui concerne les réalisations que pour l'UFR-ST, les infrastructures comprendront l'administration qui sera construite en R+1, un bloc pédagogique en R+2, un amphithéâtre de trois cent cinquante places, d'une bibliothèque et d'un centre multimédia ainsi que des annexes.

Pour ce qui concerne la cité universitaire, elle comprendra trois blocs d'hébergement en R+3, un restaurant, un foyer, un centre multimédia pour résidents, des annexes, un bloc de locaux techniques, des magasins y compris un atelier de maintenance.

La cérémonie de signature de convention a été une occasion pour l'ensemble des intervenants de dire toute leur joie de bénéficier des fruits d'une telle convention. C'est le maire de Koudougou, Maurice Mocktar Zongo qui a ouvert la série des interventions.

Il a salué l'avènement de cette signature de convention qui permet à sa ville de bénéficier d'infrastructures universitaires de qualité.

La commune, pour sa part, a indiqué le maire de Koudougou, est disposée à donner de l'espace pour la réalisation des infrastructures au cas où cela s'avérait nécessaire. A la suite du maire, c'était le tour du délégué des étudiants de l'université Norbert-Zongo de s'adresser à l'assemblée au nom des étudiants.

Justin Nébié n'est pas allé du dos de la cuillère pour traduire le sentiment qui anime actuellement les étudiants. Selon lui, l'université Norbert-Zongo a un déficit criant d'infrastructures qui handicape son bon fonctionnement. C'est notamment le manque d'amphis et de cité universitaires qui ne permet pas aux étudiants d'être logés en cité.

C'est pourquoi, tout en saluant cette signature de convention, il a rappelé aux autorités signataires de ne pas se contenter de signer un accord de prêt et ne rien faire de concret sur le terrain. Ce fut le tour du principal bénéficiaire de s'adresser à ses bienfaiteurs du jour. Le président de l'université Norbert- Zongo, le Pr Nicolas Barro débordait visiblement de joie à sa prise de parole.

Selon lui, la signature de cette convention est la preuve et l'engagement des plus hautes autorités de notre pays à travers des partenaires techniques et financiers, de bien conduire la politique de développement de l'enseignement supérieur.

L'université Norbert- Zongo qui est la deuxième plus grande université avec un effectif de près de trente mille étudiants, voit ainsi sa capacité d'accueil s'élargir avec la signature de cette convention de financement.

En s'orientant vers la construction d'une UFR-ST et d'une cité universitaire au profit des étudiants, a dit le Pr Barro, les autorités du pays ont touché les questions majeures du processus de développement de l'enseignement supérieur.

Pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, Pr Alkassoum Maïga a tout naturellement laissé éclater sa joie de voir cet accord de prêt accordé à son département ministériel au profit de l'université Norbert- Zongo.

Car, il était au départ mis en compétition à l'adresse de plusieurs départements ministériels. Alkassoum Maïga a traduit sa reconnaissance à tous ceux qui ont œuvré pour que son département soit bénéficiaire de cet accord de financement.

S'adressant aux bénéficiaires, il a rappelé les procédures à suivre qui vont encore mettre au moins six mois avant de voir les choses bouger sur le terrain. Au demeurant, il a rassuré que ce seront des infrastructures de qualité qui sortiront de terre à l'université Norbert-Zongo.

Au terme de l'acte de signature de convention, le ministre de l'Economie, des finances et du développement madame Rosine Coulibaly et le directeur général de la Badea, le Dr Sidi Ould Tah, ont tous salué l'acte posé et leur souhait, c'est de voir la machine se mettre rapidement en marche pour la réalisation dans des délais raisonnables, l'ensemble des infrastructures prévues.