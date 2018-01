Gabon: Investir dans les domaines de l'habitat et de la construction

L'Ambassadeur de la République Arabe d'Egypte près le Gabon, Ahmed Bakr, a été reçu par le ministre gabonais en charge de l'Habitat, Josué Mbadinga-Mbadinga ,ce vendredi 19 janvier à Libreville.

Une rencontre qui a permis aux deux autorités d'échanger sur les moyens de coopération entre l'Egypte et le Gabon dans le domaine de l'habitat, des infrastructures, des logements.

C'est une chaleureuse poignée de mains entre Ahmed Bakr et Josué Mbadinga-Mbadinga, respectivement, Ambassadeur de la République Arabe d'Egypte et ministre d'Etat en charge de l'Habitat du Gabon. La rencontre des deux hommes était principalement focalisée sur les moyens de coopération entre l'Egypte et le Gabon dans le domaine de l'habitat, des infrastructures, des logements. Le diplomate égyptien affirme que son pays est prêt à accompagner le Gabon dans le domaine de l'habitat, du logement et de la construction. Pour Ahmed Bakr, son pays veut apporter au Gabon, son expertise, ses entreprises et ses moyens selon les conditions que les autorités trouveront nécessaires.

Pour le patron de l'Habitat gabonais, c'est tout d'abord un honneur d'avoir reçu l'ambassadeur de l'Egypte accrédité au Gabon. Lui qui, selon Josué Mbadinga-Mbadinga, veut promouvoir la coopération entre les deux pays amis. « Il nous annonce l'arrivée prochaine d'une délégation qui comprendra entre autre, les investisseurs qui interviennent dans divers domaines comme le logement. Il a exprimé la volonté pour l'Egypte d'accompagner le Gabon » résume le ministre. Ce qui pour lui, est un partenaire de plus, un opérateur économique de plus pour le pays et ses populations.

La République Arabe d'Egypte, aux dires de son ambassadeur, a l'intention d'investir davantage au Gabon. A l'heure où le pays connait d'énormes soucis en matière de logement, cette intention sera la bienvenue pour les Gabonais à la recherche d'un toit.