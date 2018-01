Congo-Kinshasa: Répression meurtrière de la marche du Comité laïc de coordination

Avant cela, des marches ont bien eu lieu, même si elles ont rapidement été dispersées. Vers midi par exemple, dans le quartier Kintambo on voyait encore beaucoup de jeunes faire face à la police et continuer de braver les tentatives de dispersion. La police, qui dit avoir exercé ses fonctions régaliennes, assure de son côté qu'à partir de 10 h ce dimanche matin, « il n'y avait plus aucun foyer de tension sur les 13 paroisses qui avaient tenté de lancer des marches ». La police qui dénonce « des jets de pierre » et « des pillages » et déplore également neuf policiers blessés, dont deux graves. Une source à la présidence assure qu'un « policier qui aurait tiré à bout portant » a été « arrêté ».

A la paroisse Saint-Joseph, par exemple, où les opposants Félix Tshisekedi et Martin Fayulu disent s'être retrouvés coincés pendant deux heures avant de négocier leur sortie. Ou encore à Saint-Augustin où selon le vicaire la police est « entrée dans la paroisse » après la marche alors qu'un corps y avait été acheminé et que des fidèles s'y étaient réfugiés après que leur marche a été dispersée « violemment », disent-ils.

A Kinshasa, la police a une nouvelle fois violemment dispersé dimanche matin les manifestations qui avaient été interdites. Il y aurait au moins 6 morts selon la Monusco, deux selon la police, au moins 65 blessés, toujours selon l'ONU, et 247 arrestations selon l'Acaj, l'Association congolaise pour l'accès à la justice. Le porte-parole de la police a « déploré les deux morts » et assure que des enquêtes sont ouvertes.Les manifestations ont eu lieu contre le maintien au pouvoir du président Kabila, à l'appel du Comité laïc de coordination. La police a chargé les cortèges à la sortie des églises.

