Cote d'Ivoire: Gonaté - Une ambulance médicalisée aux populations

Le centre de santé de Gonaté, localité située à une vingtaine de kilomètres de Daloa a reçu une ambulance médicalisée le vendredi 18 janvier 2017.

Ce don a été fait par Dominique Ouattara, la Première Dame de Côte d'Ivoire aux populations à travers le Comité National de surveillance des actions de lutte contre la traite et l'exploitation et le travail des enfants (CNS). C'est une ambulance médicalisée de dernière génération et totalement équipée.

Au nom de la Première Dame, Konan Amani Michel-Ange, directeur et consultant national du CNS a indiqué que la Première Dame en offrant cette ambulance médicalisée à Gonaté ne veut plus que les femmes enceintes et les enfants malades meurent, parce qu'ils n'ont pas pu être évacués à temps, dans des centres de santé.

Présentant le CNS aux populations de Gonaté, il les a sensibilisées sur la nécessité de lutter contre le travail des enfants. Il a dit : « la Première Dame a fait de la lutte contre le travail des enfants ses priorités » . Il les a invitées à s'inscrire dans cette dynamique.

« Mme Dominique Ouattara a décidé de s'impliquer dans la lutte contre le travail des enfants. Elle m'envoie vous dire que la place des enfants est à l'école et non dans les plantations. », a-t-il dit. La Secrétaire générale 2 de préfecture, Karidia Sanogo épouse Dao, a , au nom des populations, pris l'engagement de faire bon usage de ce matériel roulant.

En outre, elle a invité les populations à fréquenter les centres de santé et souhaité que l'on prie, afin que la Côte d'Ivoire renoue définitivement avec la paix pour relever les défis de développement qui l'attendent. Léopoldine Coffie Tiézan, cadre de la région, a mis un point d'honneur sur les actions réalisées par le couple présidentiel dans la région dans le but d'apporter le développement aux populations.

Elle a rappelé que la réalisation de deux châteaux d'eau à Luénoufla et à Bédiala, l'acquisition de deux ambulances à Gadouan et à Bédiala et la lutte contre la pauvreté à travers l'unité de transformation de riz de Gonaté sont des promesses réalisées par le couple présidentiel. Les autorités traditionnelles et administratives étaient présentes à cette cérémonie.