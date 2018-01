Afrique de l'Ouest: BRVM - Les perspectives jugées positives

En Côte d'Ivoire en particulier, pays qui concentre le plus d'entreprises cotées à la bourse, la croissance économique devrait demeurer toujours importante (à plus de 7%), grâce au démarrage et à la relance de plusieurs chantiers publics et à l'attractivité du pays. Toute cette dynamique devrait avoir un impact positif sur l'activité des entreprises cotées à la Brvm ».

Dans son rapport Annuel d'Analyse Boursière, Bloomfield Investment Corporation, agence de notation panafricaine spécialisée dans l'évaluation du risque de crédit et basée à Abidjan indique que «Les perspectives de la Zone UEMOA sont globalement positives pour l'année 2018 avec une croissance économique estimée à plus de 6%.

