Cote d'Ivoire: Journée de la Solidarité - Près de 400 enfants en situation de handicap reçoivent des cadeaux

Bonafos Marie-Laure, Inner Wheel club d'Abidjan ( association des femmes du Rotary club) s'est félicitée de cette initiative. Avant d'indiquer que Rotary club est présent en Côte d'Ivoire, depuis 1990 et accompagne l'Unafh-ci, depuis 2004.

"Célébrer aujourd'hui, l'enfant handicapé est un acte révolutionnaire car dans la société traditionnelle, l'enfant handicapé de naissance était automatiquement éliminé. Nos parents n'avaient pas beaucoup de ressources et avaient besoin de bras valides pour travailler et non d'enfants handicapés", explique Guéï Koré, adjoint au maire, représentant le maire de la commune de Cocody, c'est pourquoi il a tenu a exprimé sa gratitude à l'Unafh-ci qui milite pour la promotion des droits des femmes et des enfants en situation de handicap.

