Cote d'Ivoire: Bénié Brou Dankoi (Député) - « C'est un devoir pour nous d'expliquer les lois votées et de montrer leurs impacts sur les populations »

Pour la suite, il a passé en revue la vingtaine de lois votées à l'assemblée nationale dans le courant de l'année 2017. Ainsi, les lois relatives à la filière hévéa et palmier à huile, à la gestion du littoral, les dispositions pharmaceutiques, les lois portant répression du faux monnayage, la loi sur la presse et celle portant régime de la communication audiovisuelle ont, entre autres, été expliquées aux nombreux enseignants présents.

Objectif : expliquer aux enseignants, les dernières lois votées à l'assemblée nationale. D'entrée, le parlementaire a expliqué le fonctionnement du parlement ; évoquant notamment les notions de vacances parlementaires, sessions ordinaires et extraordinaires, groupes parlementaires, projets de lois, propositions de lois, etc.

