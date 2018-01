Togo: Impôts et productivité des entreprises

580 personnes ont été tuées sur les routes en 2017, soit une hausse de plus de 10% par rapport… Plus »

Des institutions budgétaires plus solides peuvent améliorer la résilience de l'État et la gouvernance, et une administration de l'impôt efficiente peut avoir des retombées positives en termes de productivité des entreprises, estiment les experts.

Dans un pays où le business informel tient une place très importante, il n'est pas évident de lever l'impôt. La base des contribuables est modeste et principalement constituée des entreprises, des professions libérales et des commerçants.

Né de la fusion de la douane et des impôts, l'Office togolais des recettes (OTR) affiche de bons résultats depuis 2 ans. La collecte de l'impôt et des taxes est en hausse.

