Ile Maurice: Berguitta - Il brave le danger pour nourrir un chien blessé

En attendant, l'amoureux des bêtes s'occupe de ses mamours. Avec sa femme Preety et ses enfants, qui ont également un faible pour les animaux. Dans leur basse-cour : un chien qui répond au doux prénom de Beethoven, un loriquet (NdlR, petit perroquet) surnommé Nuts, Cocok le coq et une poule qui n'a pas été baptisée.

L'ami des bêtes s'appelle Kiran Ujoodha, il a 43 ans, habite L'Avenir. «J'allais nourrir les chiens d'un collègue, qui est absent du pays, à Moka, lorsque j'ai vu ce chien. Je lui ai donné de la nourriture, mais il n'a pas mangé. Et je ne peux pas l'approcher non plus car il est devenu agressif. Très probablement en raison de ses blessures.»

Non, tout simplement d'un bon Samaritain. Qui a laissé l'habitacle confortable de sa voiture, quitte à finir mouillé comme un canard, pour aller nourrir un chien errant, visiblement blessé. On s'arrête.

