Ile Maurice: Arnaque sur Facebook - Il plume ses victimes en postant des photos d'animaux blessés

Autre fait qui a mis la puce à l'oreille des internautes : ils ne voyaient aucune photo des animaux après que ceux-ci ont reçu des soins... «À chaque fois que nous lui demandons des nouvelles ou des photos, il ne peut nous en montrer», précisent nos interlocuteurs. L'arnaqueur en question se ferait passer pour un habitant de Pailles et leur ferait croire que le vétérinaire qui s'occupe des chiens et des chats habitent Riambel.

Sauf que certaines ONG ont commencé à renifler le coup foireux. «A sak fwa, li posté bann foto ki péna background, ki flou», font ressortir des témoins. Dans le but de berner les gens, car à ce moment, ils ne se doutent pas que la photo a été récupérée sur la Toile. L'homme se cache derrière de faux profils et change constamment de nom pour ne pas éveiller les soupçons.

Son mode opératoire est tout bête. Il imite les bénévoles et les ONG qui militent pour les animaux en détresse. Et poste des photos de chiens et de chats blessés sur Facebook. Puis, il lance un appel à la générosité des Mauriciens afin qu'il puisse faire soigner les animaux, prétend-il.

