Ile Maurice: Berguitta - Tarun Nagawah, 12 ans, porte haut les couleurs du mauricianisme

On a du mal à arrêter Sailesh Paupiah, qui ne tarit pas d'éloges à son sujet. «Sa zanfan-la éna enn extra léker. Li kontan ed dimounn. Ban adilt pa kapav fer séki Tarun fer. Dan nimport ki problem, li vini pou édé.» De la générosité, Tarun en fait montre également quand il y a un mariage ou un enterrement dans la localité. Il n'hésite pas non plus à faire quelques «courses» pour ses voisins, moyennant «enn ti gato ou enn ti kas», souligne Sailesh, d'un air attendri.

Sailesh Paupiah, un des voisins de Tarun, le décrit comme «zanfan lakaz». Tarun, confie-t-il, vit avec son père et sa grande sœur. «So létan fini kot momem. Gramatin, kan mo ankor pé dormi, li fini vini. Li bwar so dité, manzé, paré tou kot momem.» Tarun fréquente, en fait, le collège Royal Holloway de Montagne-Blanche.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.