Ile Maurice: Semaine maritime - «La création d'emploi dans le secteur portuaire est réelle», dit Ramalingum Maistry

«Le secteur portuaire a connu des développements importants. Nous avons investi dans le capital infrastructurel. Il faut maintenant investir dans le capital humain.» C'est ce qu'a déclaré Ramalingum Maistry, Chairman de la Mauritius Ports Authority (MPA), face à la presse ce dimanche 21 janvier, à l'hôtel Ravenala Attitude, dans le cadre de la Maritime Week. Celle-ci sera lancée demain, lundi 22 janvier, et durera jusqu'au vendredi 26 janvier.

Le Chairman de la MPA a avancé que le secteur maritime à Maurice est porteur d'avenir. «La création d'emploi existe dans ce secteur. C'est pourquoi la MPA travaille sur un plan de succession et encourage les jeunes lycéens et universitaires à se tourner vers ce secteur. On aura besoin de techniciens, de pilotes, de marins, entre autres», a-t-il fait ressortir.

Ramalingum Maistry a rappelé qu'il existe actuellement un partenariat entre la MPA et la Mauritius Shipping Corporation Ltd, qui dispense des cours à des futurs marins sur une durée de 24 mois. «Après qu'ils auront reçu leurs diplômes, ils pourront postuler et décrocher un emploi à la MPA.»

Développements importants

D'autant, dit-il, que des développements importants sont à prévoir dans le domaine maritime. Soit avec la mise sur pied d'une gare maritime pour le développement des croisières et la création d'un Island Container Terminal. «Le secteur maritime est très dynamique. Et avec les développements à venir, il nous faut être armés pour répondre à tous les défis qui se présenteront à nous.»

Concernant la Maritime Week, Ramalingum Maistry a soutenu que 254 délégués de la communauté portuaire d'Asie, d'Afrique et d'Europe seront présents. «On discutera de l'avancement des différents segments de la vie portuaire. Soit le bunkering, la croisière, le transbordement, la pêche et d'autres activités maritimes.»

Une conférence ainsi qu'un atelier de travail sur le bunkering auront également lieu lors de cet évènement. Et ce n'est autre que le Chief Executive Officer de l'International Bunker Industry Association, Justin Murphy, qui animera ces deux activités. Il aura pour mission de dissiper toutes les zones d'ombre autour de ce secteur.