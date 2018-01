Ile Maurice: Des sinistrés - «Nous demandons au gouvernement de nous aider»

De son côté, lors d'une conférence de presse, hier, samedi 20 janvier, la ministre Roubina Jadoo-Jaunbocus a annoncé la mise sur pied d'un comité ministériel qui se penchera sur le problème des logements sociaux à long terme. «Le but est de trouver des solutions rapides. Certaines familles vivent dans des conditions inhumaines depuis plus de trente ans.»

En attendant, le paiement de la Food Allowance et de l'Evacuation Allowance aux réfugiés se poursuit demain, lundi 22 janvier. À ce jour, plus de la moitié des sinistrés ont été payés, ce qui représente une somme de Rs 2,5 millions. Certains, toutefois, estiment que le montant qui leur est remis n'est pas suffisant.

