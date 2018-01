Burkina Faso: Mairie de Ouagadougou - Les conseillers municipaux ont fumé le calumet de la paix

Il s'agit de l'examen et adoption du projet portant délibération portant révision des seuils d'approbation des résultats des travaux de la commission d'attribution des marchés (CAM), de l'examen et adoption du projet portant révision des seuils d'autorisation de conclusion des marchés par procédure d'entente directe.

Le 19 janvier 2018, nous titrions, « Mairie centrale de Ouagadougou : Une session qui a failli virer au pugilat », puisque les conseillers municipaux élus sous la bannière du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) et celle de l'Union pour le progrès et le changement (UPC) ont empêché la tenue de la première session extraordinaire de l'année 2018 qui devait se tenir le 18 janvier 2018, à cause de trois points inscrits à l'ordre du jour qu'ils trouvaient contraires au Code des collectivités.

Copyright © 2018 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.