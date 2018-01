Cote d'Ivoire: Netball (Championnat national 2017) - Les "Anges blancs" de Koumassi, nouveau champion de Côte d'Ivoire

La formation des Anges blancs de Koumassi est le nouveau champion de Côte d'Ivoire de Netball. Hier, samedi 20 janvier 2018, au stade de l'espace "Timhotel", la formation venue de Koumassi a survolé les débats face au Cosa d'Abobo par un score sans appel de 30 à 16 au terme de quatre quartans (3 victoires des Anges contre 1 du Cosa).

Les officiels au nombre desquels, Messieurs Durand Gervais, Sous-directeur de la Direction de la vie fédérale et du sport de haut niveau, Soumahoro, président de la Conférence des présidents de la Confédération sportive, Dosso Mekrokro, Président de la fédération ivoirienne de Cricket, N'dri du service sport de la Direction de la vie scolaire du ministère de l'Education nationale, représentant le Directeur, monsieur Effimbra Nicolas, n'ont pas boudé l'évènement. Mieux, selon eux, le Netball est une discipline qui doit être vulgarisée. Mieux, pour le président Serges Trazié Pacôme, "le Netball sera évalué au niveau para-olympique".

La présidente de la Fédération ivoirienne de Netball, le docteur Mosis Clémence a saisi l'occasion pour remercier l'ensemble des clubs et les officiels du ministère des sports. « C'était difficile mais nous avons pu relever le défi. Merci au ministère des sports qui nous a fait confiance.

Nous ne sommes pour le moment qu'à 7 clubs. Mais notre objectif est d'orienter cette disciplines vers les établissements scolaires pour une plus grande participation du genre au plan national », a-t-elle souhaité.

Pour rappel, Le netball est un sport collectif opposant deux équipes de sept joueurs dans un stade. Son développement, dérivé du basket-ball, débuta en Angleterre dans les années 1890.

À partir de 1960, les règles de jeux internationales furent standardisées et la Fédération internationale de netball (anciennement Fédération Internationale de Netball et Basket-ball Féminin) fut créée. À partir de 2011, la fédération internationale compte plus de soixante équipes nationales organisées en cinq régions géographiques.

Les matchs sont joués sur un court rectangulaire avec des paniers surélevés à chaque extrémité. Chaque équipe essaie de marquer des buts en passant la balle à travers le terrain et en tirant à travers les paniers.

Les joueurs sont assignés à des positions spécifiques, qui définissent leurs rôles au sein de l'équipe et restreint leurs mouvements dans certains endroits du terrain.

Pendant la rencontre, un joueur disposant du ballon ne peut le posséder que pendant trois secondes avant de le passer à un autre joueur ou de tirer au but.

L'équipe vainqueur est celle qui marquera le plus de points durant les soixante minutes que durent un match de netball. Des variantes ont été développées pour augmenter la cadence du jeu et attirer un plus large public.

Le Netball est très populaire dans les pays du Commonwealth, spécifiquement à l'école, et est joué de manière prédominante par les femmes. Selon la fédération internationale, le netball est joué par plus de vingt millions de personnes dans plus de dix pays1.

Les compétitions nationales majeures sont la (Netball Superleague en Grande-Bretagne et l'(ANZ Championship en Australie et Nouvelle-Zélande.

Pour ce qui est des compétitions internationales, le Championnat du monde de netball se dispute tous les sept ans, de la même manière que des Jeux du Commonwealth et la (Fast5 Netball World Series qui se déroule tous les ans. En 1995, le netball devint un sport reconnu par le Comité international olympique, mais n'est toujours pas représenté aux Jeux Olympiques.

La première édition du championnat national ivoirien de Netball a eu lieu en 2014. Les Anges blancs de Koumassi succèdent ainsi à l'INJS, vainqueur de l'édition 2016.

Pour cette édition 2017, le trophée du meilleur GS (avant-centre) est revenu à Raifou Salimat de l'équipe des Anges blancs (24 sur 30) tandis que le meilleur GA (meilleur attaquant) a été dédié à Doumbia Férima (8 sur 16).