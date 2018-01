Congo-Kinshasa: 'La solution à la crise congolaise n'est pas militaire, mais politique'

Abordant son mandat à la tête de la Force de la MONUSCO, il a dit, je cite : « J'ai fait ma part, je ne prétends pas avoir tout accompli, les problèmes de la RDC datent de 1960, et vous voyez comment le temps s'est écoulé entre 1960 et maintenant. Il appartient aux Congolais de se poser des questions sur les raisons de la persistance de cette situation sécuritaire précaire et aussi de savoir quel Congo on voudrait léguer aux générations futures ? ».

A-t-il été frustré ou consterné par la mort de 15 Casques bleus à Semuliki ? Le Commandant sortant de la Force de la MONUSCO a précisé qu'il n'a pas été frustré, car il ne s'agissait pas d'une affaire personnelle, mais consterné par cette lourde perte qui a touché des soldats de la paix tanzaniens venus pour aider les Congolais à mettre fin à un conflit où ils ne sont pas directement belligérants. Il a également estimé que pour lui, les endroits les plus dangereux au Congo demeurent le Nord-Kivu et la région du Kasaï, où des enfants ont été tués par des miliciens armés à la machette.

Dès l'entame, il a remercié les médias pour leur collaboration pendant ses deux ans de séjour en RDC et exhorté ces derniers à être plus engagés et objectifs pour provoquer de vrais débats et amener les politiciens à appliquer de bonne foi les accords signés.

Copyright © 2018 United Nations Stabilization Mission in the DR Congo. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.