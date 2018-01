Ile Maurice: 50e anniversaire de l'indépendance - La Police organise une campagne de sécurité aux Line Barracks

A travers cette initiative, la Police continue avec sa stratégie d'approche communautaire élargie. Parmi les autres buts : développer l'estime de la communauté, rehausser une perception favorable et projeter une bonne image publique de la Police en vue de promouvoir la sécurité et améliorer le sentiment de bien-être auprès de la population.

Les officiers de police sensibiliseront le public sur la sécurité routière et la protection de l'environnement. Des causeries axées sur les infractions routières, l'abus de substances, la protection de l'environnement, et des mesures de prévention de crime auront lieu. Des clips vidéos seront également projetés.

L'accent est mis sur la sensibilisation des citoyens par rapport aux violations des lois en ce qui concerne les délits mineurs et leurs conséquences. Diverses unités de police participeront à la campagne notamment la Traffic Branch, la Police de L'Environnement, la Police du Tourisme, la Brigade pour la Protection des Mineurs, Metro 'S' Police, la Crime Prevention Unit, et l'Anti-Drug and Smuggling Unit.

