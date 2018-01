Afrique de l'Ouest: Agence du Bassin du Fleuve Niger - Le budget prévisionnel estimé à plus de 2, 7 milliards FCFA

Cette indication chiffrée a été donnée par Madame Keïta Aïda M'Bo, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. C'était le jeudi 18 janvier 2018 à l'ouverture de la 15ème session ordinaire du conseil d'administration de l'Agence du Bassin du Fleuve Niger (ABFN). Les travaux se sont déroulés dans sa salle de conférence sise à Baco Djicoroni ACI, en présence du Directeur Général de l'ABFN, Abdourahamane Oumarou Touré.

Plusieurs points étaient à l'ordre du jour de cette 15ème session, il s'agit entre autres de l'adoption du compte rendu et présentation de l'état de mise en œuvre des recommandations de la 14ème session. Présentation du rapport bilan 2017 et du programme d'activités 2018, discussions, débats et adoptions de rapport du bilan 2017 et du programme d'activités 2018 ainsi que l'examen et l'adoption des projets de délibérations.

Il ressort que cette session s'est déroulée dans un contexte sécuritaire difficile. En effet, 27 activités sur 33 prévues ont été réalisées, soit un taux d'exécution de 82%. Selon le Directeur Général de l'ABFN, Abdourahamane Oumarou Touré, plusieurs activités d'information et de sensibilisation sociale ont été réalisées dans le domaine de la protection du bassin du fleuve Niger à Bamako et à Ségou. S'y ajoutent les sketchs d'information, de sensibilisation et de communication sur la préservation de notre patrimoine commun (fleuve Niger).

En sa qualité de Président du Conseil d'Administration, la ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement, a salué la qualité des activités réalisées par l'ABNF, malgré la faiblesse des du budget alloué. Mme Keïta Aïda M'Bo a annoncé de bonnes perspectives pour l'Agence verte. Pour la réalisation de son programme d'activités, l'ABFN compte sur un budget prévisionnel de plus de 2, 7 milliards francs Cfa. Ce qui pourrait être environ 4 milliards francs Cfa à travers un autre financement, Elle a rassuré la disponibilité du gouvernement malien à accompagner l'Agence dans la réalisation des missions assignées.

Une fois encore, la cérémonie d'ouverture a été marquée par la remise de trois véhicules et trois motos pour mettre davantage les agents dans les meilleures conditions de travail. Un soutien matériel a été vivement par le Dg de l'ABFN et son staff.