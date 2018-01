Ile Maurice: Menteur Menteur - «Les valises de Soodhun» élu Lie of The Year 2017

C'était un des favoris du concours, et la logique a été respectée. Plus d'un tiers des 2 000 participants au concours Lie of The Year 2017 organisé par la production de l'émission Menteur Menteur ont voté pour l'extrait «les valises de Soodhun».

Pour rappel, l'émission Menteur Menteur avait révélé les images CCTV du Yu Lounge qui montrent que Showkutally Soodhun avait bien plus que les «trois petites pièces de bagage à main» qu'il a toujours prétendu avoir transportées.

En deuxième position, avec 20 % des suffrages des internautes, on retrouve «l'impossible cover-up», la vaine tentative de Husein Abdool Rahim et de ses complices pour effacer les preuves du Yerrigadoogate. Sauf que les larmes de l'ex-Attorney General et la tentative de cover-up n'ont pu le reconduire à son poste.

Enfin en 3e position, c'est l'extrait «Pouvoir, argent et métro» qui a été primé ; extrait du 2e épisode de cette saison, qui montre que les politiciens de tout bord ont dit tout - et son contraire - au sujet du projet du Metro Express.

La Sentinelle, l'express, lexpress.mu et la production de Menteur Menteur félicitent le gagnant du concours. Dilshad Johur remporte, grâce à Soodhun et ses valises, deux smartphones Huawei Nova Plus. De son côté, la production annonce un nouvel épisode pour début février, épisode qui clôturerait la Saison 2.